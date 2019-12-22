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فن

أحمد جمال يحتفل بحصوله على جائزة أفضل مطرب شاب مع جمهوره

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:04 ص
احمد جمال
احمد جمال
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مصطفى كرم
احتفل المطرب أحمد جمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتتويج بجائزة أفضل مطرب شاب 201‪9 المقدمة من مهرجان الدير جيست.

ونشر أحمد جمال فيديو تسلمى لجائزة أفضل مطرب شاب ووجه الشكر لجمهوره علي مساندته له قائلا: "الرزق مش بس نجاح بيكون حب الناس، اتمني ربنا يزيدني بالجزء اللي ناقصني سواء كان نجاح او حب الناس".

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين " الف مبروووووك يا نجم" و "‏‎جمهورك دايما معاك وهايفضل يصوتلك فى اى تصويت ومبروووك لافضل مطرب واحسن صوت فى الدنيا كلها" و" ‏‎حب الناس و النجاح عندك منه كتير ما شاء الله اللي ناقصك الجواز ربنا يسعدك" و "‏‎تستاهل كل خير واحنا دايما معاك وفخورين بيك ربنا يزيدك نجاح ويحبب فيك خلقه اكتر واكتر ".

وطرح احمد جمال في أبريل الماضي البوم "النسيان"، من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع أحمد إبراهيم
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