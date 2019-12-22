نساء من ذهب.. 2020 تعيد النجمات الغائبات للدراما التليفزيونية

على ما يبدو أن عام 2020 سيعيد عددا كبيرا من النجمات اللاتى ابتعدن عن الشاشة الصغيرة لسنوات طويلة، حيث تعاقدت عدد منهن على أعمال درامية جديدة، تعرض فى العام الجديد وتكون بمثابة عودة الى جمهورهم.



نبيلة عبيد التى غابت عن الدراما لأكثر من خمس سنوات من اوائل الفنانات اللاتى قررن العودة الى الدراما التليفزيونية خلال عام 2020 ، بعدما تعاقدت على مسلسل يحمل إسم " نساء من ذهب "، يعرض خلال شهر رمضان القادم، ويشاركها فى بطولته الفنانة نادية الجندى التى غابت لسنوات هى الاخرى عن الدراما التليفزيونية منذ ان قدمت مسلسل أسرار منذ ما يزيد عن 3 سنوات.



العمل من المقرر أن يقوم بإخراجه وائل إحسان ومن تأليف امين جمال وابراهيم محسن واحمد ابو زيد والعمل مأخوذ من فورمات أجنبية، وانضمت لهم الفنانة سميحة أيوب، التى تعود هى الاخرى الى الوقوف إمام الكاميرات بعد سنوات طويلة من الغياب.



أما الفنانة ماجدة زكى فقد بدات التحضيرات لمسلسل "الست امينة" ليتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى، لتعود الى جمهورها بعد غياب طويل منذ ان قدمت مسلسل "اللهم انى صائم " قبل ما يزيد عن عامين.