AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نساء من ذهب.. 2020 تعيد النجمات الغائبات للدراما التليفزيونية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عمر
على ما يبدو أن عام 2020 سيعيد عددا كبيرا من النجمات اللاتى ابتعدن عن الشاشة الصغيرة لسنوات طويلة، حيث تعاقدت عدد منهن على أعمال درامية جديدة، تعرض فى العام الجديد وتكون بمثابة عودة الى جمهورهم.

نبيلة عبيد التى غابت عن الدراما لأكثر من خمس سنوات من اوائل الفنانات اللاتى قررن العودة الى الدراما التليفزيونية خلال عام 2020 ، بعدما تعاقدت على مسلسل يحمل إسم " نساء من ذهب "، يعرض خلال شهر رمضان القادم، ويشاركها فى بطولته الفنانة نادية الجندى التى غابت لسنوات هى الاخرى عن الدراما التليفزيونية منذ ان قدمت مسلسل أسرار منذ ما يزيد عن 3 سنوات.

العمل من المقرر أن يقوم بإخراجه وائل إحسان ومن تأليف امين جمال وابراهيم محسن واحمد ابو زيد والعمل مأخوذ من فورمات أجنبية، وانضمت لهم الفنانة سميحة أيوب، التى تعود هى الاخرى الى الوقوف إمام الكاميرات بعد سنوات طويلة من الغياب.

أما الفنانة ماجدة زكى فقد بدات التحضيرات لمسلسل "الست امينة" ليتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى، لتعود الى جمهورها بعد غياب طويل منذ ان قدمت مسلسل "اللهم انى صائم " قبل ما يزيد عن عامين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزهم غادة عادل.. انسحابات بالجملة للفنانين من مسلسل البرنس لـ محمد رمضان

أرامل ومطلقات فى منزل واحد.. معلومات عن النسخة الأمريكية لمسلسل نادية الجندى ونبيلة عبيد

ترشيحاتنا

في لمح البصر.. سائق ينقذ امرأة حاولت الانتحار بطريقة عجيبة

مفاجأة عن أسوأ خطوط الطيران في العالم.. والأفضل تابعة لدولة عربية

وزير الخارجية الإماراتي يغرد عن التحالف العربي الإسرائيلي .. ونتنياهو يرحب

أعراض سحر الربط بين الزوجين وعلاجه من القرآن والسنة.. داعية يوضح|فيديو

نساء من ذهب.. 2020 تعيد النجمات الغائبات للدراما التليفزيونية

بعد اتفاق أردوغان والسراج .. أول تحرك من اليونان ضد تركيا في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غدر النساء.. تقتل صديقتها المقربة بكل قسوة لـ تخطف ابنها

شاهد.. 3 رجال يدخلون في معركة شرسة مع أفعى أناكوندا ضخمة لإنقاذ كلب

شاهد.. لحظة افتراس نمر لـ شاب في حديقة حيوان بـ السعودية