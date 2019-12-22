مدرب ليفربول: فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب تكريم لـ مصر

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز محمد صلاح لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية ، قائلا : صلاح لم يأت للفوز بجائزة فردية ، بل للتتويج مع الريدز بالبطولة ، وجائزة أفضل لاعب هو تكريم له ولمصر.



جاء رد كلوب ، في رسالة غير مباشرة ، لكل منتقدي صلاح في الفترة السابقة سواء من نجوم ليفربول السابقين ، او بعض المحللين الأوروبين ، الذين صرحوا اكثر من مرة ان اللاعب ، اصبح شبح في الملاعب الاوروبية ، ولم يظهر بمستواه في الموسمين السابقين ، وانه لا يفكر غير في الالقاب الفردية.



واستكمالا لتصريحات كلوب عن الفرعون المصري ، قال : صلاح فاز بالجائزة لأنه ظهر بشكل رائع خلال المباراتين، بالرغم عدم مشاركته بنفس مدة اللاعبين الاخرين في الفترة الاخيرة مع الفريق.



وعن الفوز في الدقائق الاخير قال : كل الانتصارات التي حققناها في السابق كانت هامة كما هو الأمر الآن، عندما يكون لديك إيمان، سواء كنت تلعب 90 أو 120 دقيقة يجب أن تؤمن بالفرصة.