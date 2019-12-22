فى ذكرى عيد ميلاد محمود المليجي .. لهذا السبب أخفى زواجه من سناء يونس

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود المليجي، الذى يعد واحدًا من أعلام السينما المصرية، خاصة مع نجاحه فى تقديم أدوار الشر على الشاشة، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:
1- ولد عام 1910 بحي المغربلين في القاهرة.
2- بدأ مشواره الفنى من خلال انضمامه الى فرقة فرقة الفنانة فاطمة رشدي المسرحية .
3- رشحته الفنانة فاطمة رشدى للمشاركة فى بطولة الفيلم السينمائي الزواج على الطريقة الحديثة، إلا أن فشل الفيلم جعله يترك الفرقة وينضم إلى فرقة رمسيس لينطلق بعدها الى عالم السينما .
4- خاض محمود المليجي، تجربة الانتاج عدة مرات، ومن أهم الأعمال التى قام بإنتاجها: "الملاك الأبيض، الأم القاتلة، سوق الـسلاح، المقامر".
5- بلغ عدد أعماله 300 عمل فنى تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.
6-تزوج من الفنانة علوية جميل، الا ان الناقد طارق الشناوى كشف عن زواجه سرًا من الفنانة سناء يونس حتى لا تغضب زوجته الأولى.
7-رحل الفنان محمود المليجى عن عالمنا سن الثالثة والسبعين، عام 1983 على إثر تعرضه لأزمة قلبية.
1- ولد عام 1910 بحي المغربلين في القاهرة.
2- بدأ مشواره الفنى من خلال انضمامه الى فرقة فرقة الفنانة فاطمة رشدي المسرحية .
3- رشحته الفنانة فاطمة رشدى للمشاركة فى بطولة الفيلم السينمائي الزواج على الطريقة الحديثة، إلا أن فشل الفيلم جعله يترك الفرقة وينضم إلى فرقة رمسيس لينطلق بعدها الى عالم السينما .
4- خاض محمود المليجي، تجربة الانتاج عدة مرات، ومن أهم الأعمال التى قام بإنتاجها: "الملاك الأبيض، الأم القاتلة، سوق الـسلاح، المقامر".
5- بلغ عدد أعماله 300 عمل فنى تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.
6-تزوج من الفنانة علوية جميل، الا ان الناقد طارق الشناوى كشف عن زواجه سرًا من الفنانة سناء يونس حتى لا تغضب زوجته الأولى.
7-رحل الفنان محمود المليجى عن عالمنا سن الثالثة والسبعين، عام 1983 على إثر تعرضه لأزمة قلبية.