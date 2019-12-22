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فن

ميريام فارس توجه رسالة مؤثرة للشعب السعودي في ختام ميدل بيست

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:30 ص
ميريام فارس
ميريام فارس
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مصطفى كرم
تداول رواد الموقع التواصل الاجتماعي تويتر كلمة المطربة ميريام فارس أثناء غنائها في ختام ميدل بيست في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ووجهت ميريام فارس الشكر للجمهور السعودي قائلة: "جمهوري الموجود بالسعودية شكرا من كل قلبي علي محبتكم.. بحبكم من كل قلبي".

يشار إلى أن موسم الرياض حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه، وحصد أكثر من 10 ملايين زيارة، وضمت فعالياته عددا كبيرا من الحفلات ونجوم الوطن العربى، فضلا عن العروض المسرحية.
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