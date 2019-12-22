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فن

أخبار الفن.. عمرو دياب يقدم يوم ثلاث بتوزيع جديد.. والإعلان عن الفائز بـ thevoice 5

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
أحمد عمر
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة الخاصة بـ الفن والمشاهير، نستعرضها معكم خلال التقرير التالي:

عمرو دياب يغنى يوم تلات بتوزيع جديد في مهرجان الميدل بيست بالرياض.. فيديو

اختتم الفنان عمرو دياب حفله الغنائى الذى أقيم فى السعودية بحفل ختام مهرجان الميدل بيست مساء أمس السبت، وقدم الهضبة خلال الحفل ثلاثة أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي Re3hab .


تامر حسنى يبدأ المنافسة بـ الفلوس.. حلو المكان تدخل الأعلى مشاهدة
تمكنت أغنية حلو المكان، التي طرحها تامر حسنى عبر موقع يوتيوب، من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة، بعد طرحها بأيام، وتعد تلك الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد " الفلوس "، والمقرر طرحه قريبا.

سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور
نشر المخرج سامح عبد العزيز صورا مع المخرجة كاملة ابو ذكرى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن من خلالها الصلح بينهما بعد الخلاف الذى نشب بينهما بسبب مسلسل "زى الشمس".

مهدي عياشي يحصد لقب ذا فويس
حصل التونسي مهدي عياشي من فريق راغب علامة، على لقب أحلى صوت، من برنامج ذا فويس فى نسخته الخامسة ، فى الشرق الاوسط .



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عمرو دياب يغنى يوم تلات بتوزيع جديد في مهرجان الميدل بيست بالرياض.. فيديو

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