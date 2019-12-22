أخبار الرياضة ليلا .. حوار أبوتريكة ومحمد صلاح عن علم مصر في قطر.. إنجاز تاريخي لمنتخب الاسكواش

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
بعلم مصر .. حوار بين محمد صلاح وأبو تريكة عبر bein sport في قطر|شاهد
وخلال اللقاء ، تدخل محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ، من الاستوديو التحليلي موجها لصلاح التهنئة ، مشيدا باحتفاله وهو حاملا علم مصر.
مدرب ليفربول: فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب تكريم لـ مصر
علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز محمد صلاح لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية ، قائلا : صلاح لم يأت للفوز بجائزة فردية.
ليس المسلمون وحدهم يحبونه .. رسالة مؤثرة من لاعب ليفربول لـ محمد صلاح
يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن تستمر شعبية محمد صلاح، زميله في الفريق، خاصة في الشرق الأوسط.
كلوب يرد على منتقدي محمد صلاح بقوة .. اعرف التفاصيل
جاء رد كلوب ، في رسالة غير مباشرة ، لكل منتقدي صلاح في الفترة السابقة سواء من نجوم ليفربول السابقين ، أو بعض المحللين الأوروبيين ، الذين صرحوا أكثر من مرة أن اللاعب أصبح شبحا في الملاعب الأوروبية.
إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة
نجح منتخب مصر للاسكواش في التتويج ببطولة العالم للاسكواش للفرق المقامة بواشنطن من 15 حتى 21 ديسمبر الجاري ، بعد الفوز على إنجلترا 2-0.
بعلم مصر .. حوار بين محمد صلاح وأبو تريكة عبر bein sport في قطر|شاهد
وخلال اللقاء ، تدخل محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ، من الاستوديو التحليلي موجها لصلاح التهنئة ، مشيدا باحتفاله وهو حاملا علم مصر.
مدرب ليفربول: فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب تكريم لـ مصر
علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على فوز محمد صلاح لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية ، قائلا : صلاح لم يأت للفوز بجائزة فردية.
ليس المسلمون وحدهم يحبونه .. رسالة مؤثرة من لاعب ليفربول لـ محمد صلاح
يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن تستمر شعبية محمد صلاح، زميله في الفريق، خاصة في الشرق الأوسط.
كلوب يرد على منتقدي محمد صلاح بقوة .. اعرف التفاصيل
جاء رد كلوب ، في رسالة غير مباشرة ، لكل منتقدي صلاح في الفترة السابقة سواء من نجوم ليفربول السابقين ، أو بعض المحللين الأوروبيين ، الذين صرحوا أكثر من مرة أن اللاعب أصبح شبحا في الملاعب الأوروبية.
إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة
نجح منتخب مصر للاسكواش في التتويج ببطولة العالم للاسكواش للفرق المقامة بواشنطن من 15 حتى 21 ديسمبر الجاري ، بعد الفوز على إنجلترا 2-0.