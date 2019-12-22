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أخبار العالم

نقل زوج ملكة بريطانيا إلى المستشفى .. تفاصيل حالة صاحب الـ93 عاما

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:56 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأمير فيليب دوق إنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية من المتوقع أن يبقى في المستشفى لبضعة أيام لتلقي العلاج من حالة مرضية لديه مسبقا.

وكان قصر باكنجهام، أعلن يوم الجمعة الماضي أن دوق إدنبرة يخضع للفحص الطبي والعلاج داخل مستشفى الملك إدوارد السابع في العاصمة لندن.

وقال القصر إن دخول الأمير فيليب، 98 عاما، إلى المستشفى يعد إجراءا احترازيا بناء على توصية من الطبيب المعالج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير فيليب تعرض لأزمات صحية سابقة خلال الأعوام الماضية، حيث يعاني من مشكلات في القلب والتهابات في المثانة، فضلا عن خضوعه لجراحة في اليد وتركيب مفصل صناعي في منطقة الحوض، إلا أن وضعه الصحي يعد جيدا للغاية بالنسبة إلى سنه المتقدمة.

ويأتي ذلك قبل أيام من احتفالات الكريسماس في ساندرينجهام، التي ستحضرها العائلة الملكية.
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