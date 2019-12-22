مدرب فلامنجو: أفتخر بأداء لاعبي فريقي وليفربول الأقوى في أوروبا

هنأ جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي ، فريق ليفربول على التتويج ببطولة كأس العالم للأندية ، موجها ايضا التهنئة لفريقه ، لما قدمه في البطولة.



وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن فريقه كان قريبا من الفوز على ليفربول في المباراة النهائية لمونديال الأندية ، ولكن الريدز سجله هدف الفوز في الوقت الاضافي واستحق اللقب.



وأوضح: لا يجب أن ننسى أن ليفربول هو الأقوى في أوروبا ولكننا لعبنا بنفس المستوى وكانت هناك سيطرة متبادلة بين الفريقين على مدار 95 دقيقة. أفتخر للغاية بلاعبي فريقي ، مشيرا إلى ان فريقه يشارك في البطولة بعد انتهاء الموسم البرازيلي ، أما الريدز لا يزال في منتصف الموسم في إنجلترا.



وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على فلامنجو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت مساء السبت في قطر.

