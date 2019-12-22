AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب فلامنجو: أفتخر بأداء لاعبي فريقي وليفربول الأقوى في أوروبا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:33 ص
جورجي جيسوس المدير
جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي
Advertisements
ريهام بكير
هنأ جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي ، فريق ليفربول على التتويج ببطولة كأس العالم للأندية ، موجها ايضا التهنئة لفريقه ، لما قدمه في البطولة.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن فريقه كان قريبا من الفوز على ليفربول في المباراة النهائية لمونديال الأندية ، ولكن الريدز سجله هدف الفوز في الوقت الاضافي واستحق اللقب.

وأوضح: لا يجب أن ننسى أن ليفربول هو الأقوى في أوروبا ولكننا لعبنا بنفس المستوى وكانت هناك سيطرة متبادلة بين الفريقين على مدار 95 دقيقة. أفتخر للغاية بلاعبي فريقي ، مشيرا إلى ان فريقه يشارك في البطولة بعد انتهاء الموسم البرازيلي ، أما الريدز لا يزال في منتصف الموسم في إنجلترا.

وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على فلامنجو البرازيلي 1-0 في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت مساء السبت في قطر.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من سالم الدوسري نجم الهلال السعودي بعد توديع كأس العالم للأندية

التشكيل المتوقع لـ ليفربول و فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

نهائي كأس العالم للأندية.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فلامنجو

ليفربول ضد فلامنجو .. أول 15 دقيقة سيطرة إنجليزية مع فرص مهدرة من الريدز

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام .. الظهور الأول لابنة حسن يوسف وشمس البارودى .. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي

حقيقة ظهور الحوت الأزرق في مياه مطروح ...فيديو

محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب كأس العالم للأندية والثاني عربيًا

أخبار البرلمان| بشرى سارة لأصحاب المعاشات فى عام 2020.. بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

المعاشات والإيجار القديم.. مفاجآت البرلمان للمواطنين في 2020

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة افتراس نمر لـ شاب في حديقة حيوان بـ السعودية

في لمح البصر.. سائق ينقذ امرأة حاولت الانتحار بطريقة عجيبة

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة