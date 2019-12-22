غدر النساء.. تقتل صديقتها المقربة بكل قسوة لـ تخطف ابنها

طمعًا في خطف طفل صديقتها المقربة البالغ من العمر 6 سنوات، أقدمت امرأة أمريكية على قتل صديقتها ووضعت جثتها في صندوق السيارة، لكن بالصدفة عثرت الشرطة على الجثة.



ووجهت الشرطة اتهامات إلى فيراموسكا باختطاف "طفل" بعدما أنهت حياة صديقتها أم الطفل بخنقها حتى الموت قبل العثور على جثتها في صندوق السيارة بعد أسبوع من الجريمة.



رقدت الضحية «هايدي بروسارد» في صندوق سيارة كانت متوقفة خلف منزل في هيوستن بولاية تكساس حيث تعيش صديقتها «ماجين فيراموسكا» وفقًا لصحيفة 10 دايلي.



كانت فيراموسكا، أوهمت الجميع بأنها حامل في نفس الفترة التي حملت فيها صديقتها هايدي، وبولادة الطفل خططت فيراموسكا منذ تلك اللحظة لاختطافه ونسبه إليها على أنها قد وضعت مولودًا.



ذهبت هايدي لتقل ابنها من المدرسة إلى المنزل وقد كانت تلك آخر مرة شوهدت فيها، وعندما عاد زوجها إلى المنزل لاحظ أن سيارة هايدي متوقفة في الخارج لكن الأم والطفل كانا مفقودين.



قال للشرطة منهارًا: "لقد كان كل شئ موجودًا في المنزل كما هو، سيارتها.. متعلقاتها الصغيرة.. لم يذهب شيء إلا هي وطفلي"، وبالفعل عثرت الشرطة على الطفل دون أن يصاب بأذى داخل المنزل.



ففي وقت متأخر بعد اختفائهما لأسبوع تم العثور على جثة في صندوق سيارة أمام منزل صديقة الزوجة المقربة، وتبين أنها قد ماتت متأثرة بالخنق حتى الموت.