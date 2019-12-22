منتخب مصر للكرة النسائية يلتقي الجزائر في افتتاح بطولة شمال إفريقيا

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم النسائية ، نظيره الجزائري ، في الثانية ظهر اليوم الأحد على ملعب الدار البيضاء في افتتاح بطولة شمال افريقيا الودية.



البطولة ستلعب على أربع جولات ، يخوض خلالها كل منتخب ثلاث مباريات ، المنتخبات المشاركة الجزائر والمغرب ومصر إلى جانب منتخبين اثنين من خارج المنطقة هما بوركينا فاسو وتنزانيا كضيفا شرف.



موعد المباريات جاءت كالتالي :



الأحد 22 ديسمبر 2019 :

المغرب – بوركينا فاسو

الجزائر – مصر



الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 :

مصر – بوركينافاسو

المغرب – تنزانيا



الخميس 26 ديسمبر 2019 :

مصر – تنزانيا

الجزائر – المغرب



السبت 28 ديسمبر 2019 :

الجزائر – تنزانيا