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رياضة

منتخب مصر للكرة النسائية يلتقي الجزائر في افتتاح بطولة شمال إفريقيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:03 ص
منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية
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ريهام بكير
يلتقي منتخب مصر لكرة القدم النسائية ، نظيره الجزائري ، في الثانية ظهر اليوم الأحد على ملعب الدار البيضاء في افتتاح بطولة شمال افريقيا الودية.

البطولة ستلعب على أربع جولات ، يخوض خلالها كل منتخب ثلاث مباريات ، المنتخبات المشاركة الجزائر والمغرب ومصر إلى جانب منتخبين اثنين من خارج المنطقة هما بوركينا فاسو وتنزانيا كضيفا شرف.

موعد المباريات جاءت كالتالي :

الأحد 22 ديسمبر 2019 :
المغرب – بوركينا فاسو
الجزائر – مصر

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 :
مصر – بوركينافاسو
المغرب – تنزانيا

الخميس 26 ديسمبر 2019 :
مصر – تنزانيا
الجزائر – المغرب

السبت 28 ديسمبر 2019 :
الجزائر – تنزانيا
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