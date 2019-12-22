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رياضة

انطلاق معسكر منتخب الشباب استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:22 ص
ربيع يس المدير الفني
ربيع يس المدير الفني لمنتخب الشباب
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ريهام بكير
ينطلق اليوم الأحد ، معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع يس ، والذي يستمر لمدة أسبوع يخوض خلاله 4 مباريات ودية استعدادا للمشاركة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واختار ربيع يس 54 لاعبا للانضمام للمعسكر ، لاختبار عناصر جديدة بالاضافة إلى المجموعة الأساسية ، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى 24 لاعبا ، والثانية 30 لاعبا.

المجموعة الأولى تخوض مباراتين وديتين أمام فاركو بالاسكندريه وطلائع الجيش بملعبه يومي 27 و 31 ديسمبر الجاري على الترتيب.

فيما تخوض المجموعة الثانية مباراتين يومى 26 و31 ديسمبر الجاري مع الشرطة والطيران.
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