انطلاق معسكر منتخب الشباب استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم

ينطلق اليوم الأحد ، معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع يس ، والذي يستمر لمدة أسبوع يخوض خلاله 4 مباريات ودية استعدادا للمشاركة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.



واختار ربيع يس 54 لاعبا للانضمام للمعسكر ، لاختبار عناصر جديدة بالاضافة إلى المجموعة الأساسية ، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى 24 لاعبا ، والثانية 30 لاعبا.



المجموعة الأولى تخوض مباراتين وديتين أمام فاركو بالاسكندريه وطلائع الجيش بملعبه يومي 27 و 31 ديسمبر الجاري على الترتيب.



فيما تخوض المجموعة الثانية مباراتين يومى 26 و31 ديسمبر الجاري مع الشرطة والطيران.