كلاب مسعورة تقتل النساء .. وصاحبها الأمريكي يواجه عقوبة غير متوقعة

ينتظر أحد مربي الكلاب عقوبة غير متوقعة من المحكمة بعدما هاجمت كلابه "المسعورة" سيدات الحي الذي يقطن به.



هاجم كلب "مسعور" إحدى النساء لكن النتيجة كانت كارثية، فقد وقعت المرأة قتيلة متأثرة بجروحها إثر هجوم الكلب العنيف.



عثرت الشرطة على الضحية المسكينة ملقاة في حفرة وتغطي الندوب والعضات جسدها بالكامل في مشهد مروع وفقًا لصحيفة الإندبندنت.



وبعد دقائق معدودة تلقت الشرطة بلاغًا آخر بهجوم جديد من أحد كلاب المربي الأمريكي على امرأة، مما عرضها لإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.



استدعت الشرطة المالك وفتحت تحقيقًا في الحادثتين مع احتمالية أن يواجه صاحب الكلاب "المسعورة" تهمة "القتل غير العمد".