الجيش الليبي يحذر تركيا: اقتربوا من الحدود وسنضربكم

أعلن الجيش اللليبي حالة التأهب التام لاستهداف أي قوات أجنبية وخاصة تركية تدخل الحدود الليبية.



وبحسب "سبوتنيك"، قال العميد خالد المحجوب مدير التوعية المعنوية بقوات الجيش الوطني الليبي، إن سلاحي الطيران والبحرية في حالة تأهب تام، موضحًا استهداف أي قوات تدخل الأجواء الليبية بصورة مباشرة.



وأضاف أن جميع أسلحة الجيش الليبي في حالة تأهب واستعداد، وقادرة على استهداف أي قوات تتدخل في الأراضي الليبية.



وأكد أن مقاتلات سلاح الجو سيطرت على سماء ليبيا، وأن القوات البحرية تسيطر على المياه، مؤكدًا أن أي قوات ستدخل الأجواء الليبية سيتم استهدافها مباشرة.



وتابع أن وحدات الجيش لديها القدرة والقوة والإرادة الشعبية التي تمكنه من مواجهة المحاولات التركية.



واستبعد المحجوب إقدام تركيا على مثل تلك التدخلات في ظل وجود ليبيا تحت البند السابع، موضحًا أن هذه الأمور تخضع لحسابات عربية وإقليمية أخرى من شأنها وقف مثل هذه الخطوة.



