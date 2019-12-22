صحف الأحد.. الرئيس يتابع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور.. وتوجيهات بخصوص البترول والكهرباء

حاز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، التي أبرزت استعراض الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لجميع المستحقين بالدولة نهاية الشهر الماضي بأثر رجعي منذ مطلع العام المالى الحالي في أول يوليو الماضي.



واهتمت الصحف أيضا بتوجيه الرئيس السيسي، الحكومة بالاستمرار فى التوسع فى خطط البحث والاستكشاف والتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، كما أبرزت توجيهات الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.



وركزت الصحف على موافقة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال فعاليات الدورة الثامنة التي أقيمت في مدينة أبو ظبي، على استضافة مصر لأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف المقرر عقدها خلال عام 2021.



وتابعت الصحف وقائع الاجتماع الفني الثالث لسد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة وزراء المياه والري بالدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، والوفود الفنية وممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية نشاط الرئيس السيسي، حيث اجتمع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.



وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي استعرض الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور وتم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لجميع المستحقين بالدولة نهاية الشهر الماضي بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في أول يوليو الماضي.



ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة القول إن الاجتماع تناول متابعة التطورات المرتبطة بحوكمة المنظومة الضريبية وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، فضلا عن مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية الالكترونية، بهدف التيسير على الممولين وبما يضمن للدولة حوكمة إجراءات التحصيل لمصلحة الاقتصاد القومي.



وأضافت أن الرئيس وجه بضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، مشددا على تعميم الاستفادة من النظم الالكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة؛ بما يسهم في ارساء العدالة الضريبية ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز المستثمرين.



وفي نشاط رئاسي ثان، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس اجتمع امس مع رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث وجه بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف والتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بفرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانات والثروات الطبيعية؛ بما يصب فى مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة .



ونقلت صحيفة (الأخبار) توجيه الرئيس السيسى بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء البلاد، لا سيما محافظات الصعيد والمناطق النائية وذلك فى ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها مع زيادة الاعتماد على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.



وأوردت الصحيفة أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال فعاليات الدورة الثامنة التي أقيمت في مدينة أبو ظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الحالي وافقت على استضافة مصر لأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف والمقرر عقدها خلال عام 2021.



وأشارت الصحف إلى أن الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية ترأس الوفد المصري رفيع المستوى، وألقى كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، واستعرض جهود مصر في تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات وإعلانات مؤتمرات الدول الأطراف السابق انعقادها لتحقيق أهداف الاتفاقية.



وأضافت أن مؤتمر أبو ظبي أعلن 12 توصية للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أهمها التعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة مكافحة الفساد وأهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عنها لدعم جهود مكافحة الفساد والاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم فى عمليات مكافحة الفساد وتأكيد أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية وتأسيس قاعدة عمل مشتركة تجمع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم.



وفي سياق آخر، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تأكيده - خلال الاجتماع الفني الثالث لسد النهضة في الخرطوم بمشاركة وزراء المياه والري (مصر والسودان وإثيوبيا) - أهمية الوقت فى مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم خلال المفاوضات.



وذكرت الصحيفة أن عبد العاطى - فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمفاوضات التى انطلقت أمس بمشاركة وزيرى الرى السودانى ياسر عباس والاثيوبى سيلشى بيكيلى وحضور ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي - قال إن "الوقت ثمين واعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية وآمل أن نحقق تقدما.. نحن بالفعل فى منتصف الطريق لعملية التفاوض التي بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد في واشنطن في 6 نوفمبر الماضي".



اقتصاديا، أوردت صحيفة (الأخبار) عن رئيس الوزراء تأكيده أن المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري، والتي تشير إليها التقارير الدولية تعد إحدى الدلائل الهامة التي تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.



وأشارت الصحيفة أن مدبولي استعرض تقريرا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء حول أبرز المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي تضمنها التقرير ربع السنوي بعنوان (مصر.. آفاق الاقتصاد والأعمال) الصادر فى سبتمبر 2019 عن مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا.



وأضافت الصحيفة أن مدبولي أكد العزم على استكمال ما يتم من خطوات، خاصة على الصعيد الاقتصادى باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق آمال المواطن المصري.