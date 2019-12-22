استفادنا_ايه_من_السوشيال_ميديا يتصدر تويتر.. وردود واسعة من المغردين

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #استفادنا_ايه_من_السوشيال_ميديا، وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏مما لا شك فيه أن السوشيال عموما سلاح ذو حدين.

متفق ولا لا

تعالوا نتكلم عن النقطة دي

منشن لاصدقاءك وتفتح معاهم حوار عاوزين نستفيد جميعا ونشوف السوشيال فادتنا في ايه

‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال



‏‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال حاجات كتير والله بغض النظر عن سوء الاستخدام اللي منتشر ده 💔✋



‏ولا اي حاجه اقسم ب •اللّـہ̣̥

‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال



‏كيفية خراب البيوت العمرانة وكمان خراب الدول الآمنة وجعلها دول مزعزعة ومتقطعة داخليا ‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال



‏‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال اخلاقنا بقت ف النازل



‏بتهون عليا وحدتي ‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال



‏‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال ضررها أكتر من نفعها بقت وسيلة للتشهير بالناس ومعدش في خطوط حمرا وكمان سهلت وصول الخبر سواء صح أو أشاعة



‏ولا حاجه غير ان بعيدن عن اهلنا وعن الصلاه وعن كل حاجه تقرب الانسان لربنا .

💔😞

‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال



‏بنحفل ع الزمالك😂😂

‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال



‏ساعدت السوشيال ميديا فى توفير كثير من نفقات الشركات وذلك باتاحة فرص لعرض الإعلانات بتكلفة بسيطة مقارنة بوسائل الإعلام المرئية أو وسائل الإعلام المقرؤة

‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال



‏‎#استفدنا_ايه_من_السوشيال

السوشيال زيها زى كل حاجة لا عيب فيها

ولكن العيب على من يستخدمها