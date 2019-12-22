مصر والسعودية درع وسيف العرب.. محور القاهرة الرياض ركيزة لاستقرار المنطقة.. رسالة خادم الحرمين للسيسي تحمل مغزى إستراتيجى وصفعة على وجه تركيا

القاهرة والرياض صمام أمان المنطقة

رسالة خادم الحرمين الشريفين تحمل مغزى استراتيجى

الاتصالات السعودية -المصرية صفعة على وجه الاتفاق التركى مع خونة قطر وليبيا









وتأتي الرسالة لتؤكد أن العلاقات بين البلدين، صمام الأمان لمنطقة الشرق الأوسط في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، بإعتبارهما قوة محورية وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة في وجه التحديات الصعبة. فضلًا عن أنها تعكس خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثقافية راسخة وتاريخ مشتركٍ ومصيرٍ واحد.





وحسب المتحدث الرسمى باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن السيسي أكد "الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية - السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية

والتحديات المختلفة التي تواجهها".





وأعرب الرئيس المصري في هذا الصدد "عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلًا عن تدعيم أواصر التضامن العرب





وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش ، على رسالة العاهل السعودى، مشددًا على أهمية قوة محور الرياض والقاهرة لكل العرب فى الاختراقات الإقليمية.





وكتب "قرقاش"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب.".





في سياق متصل، أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن الإتصالات التى تجري بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان و الرئيس السيسي تحمل أبعاد استراتيجية وصفعة على وجه تركيا وخونة قطر وليبيا وسعيهم لنشر الفوضي الخلاقة.





ولفتت عائشة الرشيد، لـ "صدى البلد"، إلى الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة خصوصا، بعد مرور أحداث الربيع العربي وتدهور البلدان العربية ككل، ما يتطلب عودة محور القاهرة الرياض الذى دعا إليه الملك سلمان بن عبد العزيز، لأهميته فى مواجهة الاندفاعات والتدخلات الإيرانية في المنطقة من جهة ولمواجهة تركيا من جهة أخري، ولأن المنطقة العربية وخاصة الخليجية تحتاج إلى تكتل اقليمى بين السعودية ومصر.





وأضافت "الإعلامية الكويتية"، أنه بالعودة إلى ذاكرة فترة اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي كان هناك محور القاهرة ودمشق والرياض ، ومحور عمان بغداد حول التعاون الإقليمى المشترك وكتكتل فى وجه التحديات.



