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محافظات

بعد وفاة شاب.. غلق جناح عمليات لأحد المستشفيات الخاصة ببنها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:39 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غلق جناح عمليات لأحد المستشفيات الخاصة ببنها بعد وفاة شاب دخل لإجراء عملية جراحية.

كما قرر الهجان إحالة الواقعة للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، مؤكدا على استمرار حملات الرقابة على كافة المنشآت الصحية لضمان حسن تقديم الخدمة.

وكان محافظ القليوبية قد أصدر تعليمات إلى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالمرور على مستشفى خاص ببنها حاصلة على ترخيص وذلك بعد شكاوى وفاة الشاب يوسف حسن محمد الذى يبلغ من العمر 18 عاما من قرية بلتان التابعة لمركز طوخ.

وتبين أن الحالة دخلت المستشفى بتشخيص كسر بعظام الساق اليسرى وذلك لإجراء جراحة تثبيت الكسر بشريحة ومسامير إلا أنه وبعد أخذ التخدير توقف القلب وتم نقل المريض إلى غرفة العناية المركزة فى نفس المستشفى وتوفى عقب إجراء العملية.

من ناحية أخرى اعتدى عدد من أهالي المتوفى على طاقم طبي في المستشفى وحطموا أبواب العناية المركزة .
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