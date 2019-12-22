لبنان في العناية المركزة وأمريكا تدخل على خط أزمة ليبيا.. أهم أخبار صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلّطت الضوء على اتفاق السراج وأردوغان.





* واشنطن: اتفاق السراج - أردوغان استفزازي





بحسب "البيان"، أعربت واشنطن عن قلقها من الاتفاق الأمني الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة طرابلس الليبية فايز السراج، واعتبرته استفزازيًا.





في وقت تشهد معارك غرب ليبيا تصعيدًا كبيرًا في ظل تقدم الجيش الوطني على حساب مسلحي الوفاق، وبينما تنهي القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عند منتصف الليلة المهلة التي أعطتها لميليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت، تواصل قواتها في طوق طرابلس التغلغل في اتجاه الأحياء الجنوبية، تزامنًا مع توسيع سلاح الجو نطاق عملياته التي شهدت تكثيفًا واضحًا خلال اليومين الماضيين، وخاصة في مناطق مثل سرت وزليتن وإلى جانب محيط العاصمة.





في السياق، رفضت إيطاليا، طلب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، مؤكدة أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريًا، وأضافت مصادر دبلوماسية إيطالية: «سنواصل عملية تعزيز الاستقرار الشامل في ليبيا».





ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية إيطالية بوزارة الخارجية، قولها إن «حل الأزمة الليبية يبقى سياسيًا وليس عسكريًا، معللة بذلك «رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك»، موضحة أنه «عوضًا عن التدخل، فإن إيطاليا تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة (ليبية-ليبية) والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار».





* 1.5 مليون تصويت من 130 دولة لهوية الإمارات في 3 أيام





وبحسب "البيان"، في مشاركة عالمية واسعة، وتفاعل جماهيري مليوني، وتجاوب كبير مع دعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سجلت عملية التصويت المفتوح عالميًا لاختيار شعار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات 1.5 مليون صوت من 130 دولة و2000 مدينة حتى الآن بعد مرور 3 أيام على انطلاق التصويت، لاختيار واحد من ثلاثة خيارات مطروحة لتقديم قصة الدولة وقيمها ورؤيتها الملهمة للعالم في هوية إعلامية مرئية مميزة للسنوات والعقود المقبلة.





وبلغ عدد مشاهدات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي 50 مليونًا، فيما شكّل الشباب ضمن الفئة العمرية من 25 إلى 34 عامًا الفئة الأعلى مشاركة بنسبة 33.5%.





*لبنان في «العناية الفائقة» ودياب يبدأ التشكيل





وبحسب "الخليج"، فيما تتجه مختلف قوى «14 آذار» اللبنانية إلى مقاطعة الحكومة الجديدة، أنهى رئيس الوزراء المكلف حسان دياب استشاراته النيابية غير الملزمة، في مجلس النواب، وأعلن أنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة، مؤكدًا أن «لبنان في العناية الفائقة، ويحتاج إلى كل جهد ممكن من القوى السياسية والحراك الشعبي»، وأنه سيشرع في تشكيلها في فترة قد تكون أقل من 4 إلى 6 أسابيع، وسط توجه لتشكيل حكومة «تجمع كل الألوان»، تقول مصادر سياسية: إن رئيس الحكومة المكلف سيقارب ما سمعه من اقتراحات نيابية بانفتاح كلي؛ ليبني عليها في تأليف الحكومة التي يأمل ألا يطول أمدها على غرار ما يجري في مراحل تأليف الحكومات السابقة منذ عام 2008.





وأكد دياب في مؤتمر صحفي، أمس، أنه يقف مع مطالب الحراك في البلاد، مشيرًا إلى أن حكومته ستكون مستقلة، ومشكلة من اختصاصيين. وأضاف: إنه يهدف إلى تشكيل حكومة مؤلفة من 20 وزيرًا، من مستقلين واختصاصيين يتم الاتفاق عليهم من الجميع، وأنه سيزور دار الفتوى «بالوقت المناسب».





وبالمقابل، أعلنت كتلة «تيار المستقبل» رفض المشاركة في الحكومة الجديدة. وقال أعضاء في الكتلة، التي يتزعمها سعد الحريري، إثر لقاء دياب، إنهم أبلغوا دياب بقرارهم الإعراض عن المشاركة في الحكومة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف متحدث باسمهم: «تمنينا أن يكون تأليف الحكومة من اختصاصيين مستقلين».





وتعد كتلة «المستقبل» ثاني أكبر الكتل النيابية في البرلمان اللبناني، وتضم 19 نائبًا. وشكلت سابقًا مع «القوات» و«الكتائب» و«اللقاء الديمقراطي» كتلة «14 آذار» التي كانت من تداعيات اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.





*تحقيق «الجنائية» يلاحق إسرائيل في 100 دولة





وبحسب "الخليج"، توالت ردود الفعل الفلسطينية والعربية المرحبة بعزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال «الإسرائيلي»، فيما عارضت واشنطن «بحزم» أي «تحرك» للجنائية ضد «إسرائيل».





وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسؤولين «إسرائيليين». وقال في كلمة تعليقًا على إعلان المحكمة الجنائية، فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية: «هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية».





* كوريا الشمالية توسع منشأة صواريخ عابرة للقارات





وبحسب "الاتحاد"، وسعت كوريا الشمالية من مصنع مرتبط بإنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وذلك بإضافة بناء جديد ما أثار مخاوف من أن الدولة المنعزلة ستستأنف تجارب الأسلحة التي يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.





وذكر التقرير أن صور القمر الاصطناعي التجاري، التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" للتصوير أظهرت بناء مؤقتًا أضيف إلى الموقع يمكن أن يستوعب رفع ذراع إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.



