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أخبار العالم

أمريكا وبريطانيا تبحثان الاتفاق التجاري بعد البريكست والتوغل الروسي والصيني

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
امريكا
امريكا
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أ ش أ
بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره البريطاني دومينيك راب، الخطط الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة قوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي في إطار ما يعرف بـ "البريكست".

وذكرت مورجان أوتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو هنأ خلال الاتصال - أمس السبت - نظيره البريطاني على إعادة اختياره في منصبه الوزاري بعد الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا والتي أسفرت عن فوز حزب المحافظين بأغلبية كبيرة، كما تحدثا حول أهمية شبكات الجيل الخامس الآمنة.

ونوهت المتحدثة إلى أن الوزيرين ناقشا كذلك العمل على مواجهة التحديات التي تفرضها إيران وروسيا والصين.
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