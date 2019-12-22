درجات الحرارة اليوم الاحد 22 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاحد 22 -12- 2019 على النحو التالي:
درجات الحرارة اليوم الاحد 22 - 12 - 2019
الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
شبين الكوم 25 37
طنطا 24 35
دمنهور 23 33
الإسكندرية 24 31
بلطيم 24 31
مطروح 23 30
السلوم 22 32
سيوة 23 39
بورسعيد 25 30
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الاسماعيلية 22 37
السويس 24 37
العريش 22 31
رفح 23 31
رأس سدر 25 38
نخل 19 35
نويبع 26 37
طابا 24 36
كاترين 17 32
الطور 25 34
شرم الشيخ 28 39
الغردقة 27 38
مرسى علم 27 36
الفيوم 24 37
بنى سويف 24 37
المنيا 25 37
أسيوط 25 38
سوهاج 26 38
قنا 27 41
الأقصر 28 42
أسوان 29 42
أبوسمبل 9 2 40
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 26 35
ابو رماد 26 34
حلايب 27 33
درجات الحرارة اليوم الاحد 22 - 12 - 2019
الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
شبين الكوم 25 37
طنطا 24 35
دمنهور 23 33
الإسكندرية 24 31
بلطيم 24 31
مطروح 23 30
السلوم 22 32
سيوة 23 39
بورسعيد 25 30
دمياط 25 30
الزقازيق 24 37
الاسماعيلية 22 37
السويس 24 37
العريش 22 31
رفح 23 31
رأس سدر 25 38
نخل 19 35
نويبع 26 37
طابا 24 36
كاترين 17 32
الطور 25 34
شرم الشيخ 28 39
الغردقة 27 38
مرسى علم 27 36
الفيوم 24 37
بنى سويف 24 37
المنيا 25 37
أسيوط 25 38
سوهاج 26 38
قنا 27 41
الأقصر 28 42
أسوان 29 42
أبوسمبل 9 2 40
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 26 35
ابو رماد 26 34
حلايب 27 33