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درجات الحرارة اليوم الاحد 22 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:21 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاحد 22 -12- 2019 على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الاحد 22 - 12 - 2019

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 35

دمنهور 23 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 22 37

السويس 24 37

العريش 22 31

رفح 23 31

رأس سدر 25 38

نخل 19 35

نويبع 26 37

طابا 24 36

كاترين 17 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 25 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 9 2 40

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 26 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33

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