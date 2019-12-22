درجات الحرارة اليوم الاحد 22 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاحد 22 -12- 2019 على النحو التالي:



درجات الحرارة اليوم الاحد 22 - 12 - 2019



الصغرى العظمى



القاهرة 25 37



شبين الكوم 25 37



طنطا 24 35



دمنهور 23 33



الإسكندرية 24 31



بلطيم 24 31



مطروح 23 30



السلوم 22 32



سيوة 23 39



بورسعيد 25 30



دمياط 25 30



الزقازيق 24 37



الاسماعيلية 22 37



السويس 24 37



العريش 22 31



رفح 23 31



رأس سدر 25 38



نخل 19 35



نويبع 26 37



طابا 24 36



كاترين 17 32



الطور 25 34



شرم الشيخ 28 39



الغردقة 27 38



مرسى علم 27 36



الفيوم 24 37



بنى سويف 24 37



المنيا 25 37



أسيوط 25 38



سوهاج 26 38



قنا 27 41



الأقصر 28 42



أسوان 29 42



أبوسمبل 9 2 40



الوادى الجديد 26 40



شلاتين 26 35



ابو رماد 26 34



حلايب 27 33



