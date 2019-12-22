وزيرة الصحة تستكمل جولتها اليوم بجنوب سيناء لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الشامل

تستكمل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، جولتها التفقدية لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.





حيث من المقرر أن تتفقد أعمال التطوير بعدد من المنشآت الطبية من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، بطابا، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، فى إطار حرص الوزيرة على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تطويرها للإسراع من وتيرة العمل.





وجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت أمس السبت عددا من المنشآت الطبية، حيث بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، ثم مستشفي رأس سدر، ووحدة صحة أبو صويرة، وحدة صحة أسرة وادي تال، ثم مستشفي ابورديس، ووحدة أسرة العرايشة، كما شملت الجولة زيارة مستشفي الفيروز " المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقا"، ومركز صحة الزهراء، واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة أسرة الرويسات.



