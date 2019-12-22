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أخبار البلد

السفارة المصرية بالأردن تكرم المستشار العمالي بمناسبة انتهاء فترة عمله

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
كرم السفير شريف كامل، سفير مصر في عمان - الأردن، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، المستشار العمالي أشرف الحرايري، في احتفالية أقامها بمناسبة انتهاء فترة انتدابه من وزارة القوى العاملة رئيسا لمكتب التمثيل العمالي.

وقدم السفير شريف كامل وأعضاء البعثة، هدية رمزية بهذه المناسبة تقديرًا للمستشار الحرايري، على ما بذله من جهد وتفان خلال فترة عمله بدولة الأردن، وتحسين أوضاع العمالة المصرية، والتعاون بين الشركات والمنشآت التي يعمل بها عمالة مصرية كبيرة، فضلا عن جهد المكتب العمالي في متابعة أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومى مع وزارة القوي العاملة، يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها، ما يكون له مردود إيجابي لحل مشاكل العمالة وتوفيره بيئة عمل مناسبة وتوفير فرص عمل.

كما أشاد السفير وأعضاء البعثة بالروح الطيبة للمستشار العمالي على المستويين الشخصي والمهني، ما أسهم في تعزيز أوجه العلاقات المصرية الأردنية، داعين المولى عز وجل أن يوفقه في مهمته القادمة.
السفارة المصرية بالأردن تكرم المستشار العمالي بمناسبة انتهاء فترة عمله
السفارة المصرية بالأردن تكرم المستشار العمالي بمناسبة انتهاء فترة عمله
السفارة المصرية بالأردن تكرم المستشار العمالي بمناسبة انتهاء فترة عمله
السفارة المصرية بالأردن تكرم المستشار العمالي بمناسبة انتهاء فترة عمله
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