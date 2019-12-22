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رشا مجدي: فتح معبد الكرنك مجاناً لمشاهدة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
تعامد الشمس
تعامد الشمس
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آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن محافظة الأقصر شهدت احتفالية تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، لافتة إلى ان الآلاف يحرصون على متابعة الظاهرة الفلكية الفريدة، ولذلك قررت محافظة الأقصر فتح المعبد مجانًا لحضور الحدث الفلكى.

وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن الظاهرة تحظى باهتمام خاص من السائحين وتكون وسيلة جذب هامة للسائحين فى الاقصر، مشيرة إلى انه يتم تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، أن الحدث يتم للإعلان بالانتقال الشتوى رسميًا، موضحة أن معبد آمون رع يعد من اكبر المعابد التى أقامها المهندسون المصريون القدماء، ويعد ابداع فلكى هندسي معمارى تاريخى على أرض الأقصر.

وأشارت إلى أن محافظة الاقصر تشهد عدة احداث هامة وكبيرة، بالأمس انطلقت عدة رحلات بالبالون الطائر وكان على متنها 600 سائح وسائحة من جنسيات مختلفة، وتزينت سماء مدينة الاقصر بالسائحين فى البالون لمشاهدة الآثار والمعابد.

وأدرفت أن السياح التقطوا الصور التذكارية من أقصى ارتفاع من خلال البالون الطائر، مؤكدة ان رحلات البالون الطائر من أهم الرحلات التى يقبل عليها السائحين فى محافظة الأقصر.
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