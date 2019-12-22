المشاركون بمنتدى الشباب العربى الأفريقى يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك

شاهد المشاركون في المنتدى العاشر للشباب العربي الأفريقي برئاسة الدكتور ممدوح رشوان فجر اليوم، الأحد، ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة "قدس الأقداس" بالكرنك بمحافظة الأقصر، وهي الحدث الفلكي الأهم بالمحافظة.



وشارك الشباب بالحوار مع السائحين والتقاط الصور ضمن الفعاليات التي تحظى باهتمام خاص من قبل المصريين والأجانب، كونها نمطًا سياحيًا جديدًا يمثل وسيلة جذب سياحي مهمة في الأقصر.



وقد تم فتح بوابات مجمع معابد الكرنك أمام الزائرين مجانا، للمشاركة بأحد أهم الأحداث الفلكية في مصر والعالم أجمع، والذي يحدث خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، لتعلن رسميا الانتقال الشتوي، حيث يعد معبد آمون رع أحد أكبر معابد الكرنك.



وأعرب الشباب المشارك عن سعادته بحضور تلك المناسبة، حيث بدأ برنامج الاحتفال بالظاهرة بالتجمع أمام ساحة معبد الكرنك في السادسة صباحا ومشاهدة عرض التنورة وعرض الصوت والضوء والعزف لموسيقى شروق الشمس أمام المعبد، ومشاهدة تعامد الأشعة الذهبية على مقصورة قدس الأقداس داخل المعبد.

