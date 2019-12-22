اليابان تطلع أمريكا على نتائج المحادثات مع روحاني

وأخبر آبي الصحفيين أنه بحث مع ترامب الوضع الأخير فيما يتعلق بكوريا الشمالية والرد المنسق على الأخيرة التي عززت الاستفزازات قبل الموعد النهائي في نهاية العام الذي حددته لإحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.





أعلن مصدر حكومي ياباني اليوم، الأحد، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتائج محادثاته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن آبي أبلغ ترامب أن اليابان ستواصل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط من خلال العمل عن كثب مع الولايات المتحدة.وقال آبي "إن اليابان تريد حث كوريا الشمالية على "العمل من أجل نزع السلاح النووي من خلال الحوار السلمي".وبعد المحادثة الهاتفية، التي قال آبي إنها تمت بناءً على طلب ترامب، تطرق آبي أيضا إلى زيارته للصين التي تبدأ غدا، الاثنين، وتستغرق ثلاثة أيام، وقال إنه يريد تأكيد التعاون من أجل "السلام والاستقرار الإقليميين" خلال اجتماعاته مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيه كيانج والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.ولم يشر آبي إلى إيران عندما التقى الصحفيين في مكتبه لكن في وقت سابق من هذا الشهر، قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان بشأن زيارة روحاني التي تستغرق يومين شريطة أن تشارك طوكيو نتائج المحادثات مع واشنطن.وزار روحاني اليابان كأول زعيم إيراني يقوم بذلك منذ محمد خاتمي في أكتوبر 2000، وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق نووي تم إبرامه عام 2015.وخلال محادثات أمس الأول، الجمعة، أخبر آبي روحاني أنه يجب على إيران الالتزام التام بالصفقة التاريخية التي تم التوصل إليها بينها وبين القوى العالمية والامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق، وفقا لمسئول ياباني.وردا على انسحاب إدارة ترامب العام الماضي من الصفقة وإعادة فرض العقوبات على إيران، تراجعت طهران عن التزاماتها، مثل تجاوز مستويات تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق.