اتصالات بين أمريكا واليابان.. وكلمة السر كوريا الشمالية

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، التطورات المرتبطة بكوريا الشمالية وإيران والتجارة.



وأضاف المتحدث جود دير: "الرئيس ترامب ورئيس الوزراء آبي اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق الوثيق، خاصة في ضوء البيانات التهديدية التي أصدرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".



وجاء الاتصال بعدما قالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد محادثات نزع السلاح النووي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.



وفي وقت سابق، حذرت الولايات المتحدة، كوريا الشمالية من عواقب تنفيذ تهديداتها بإجراء اختبار صاروخي.



وقالت كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية: "نحن على ثقة بأن كوريا الشمالية ستبتعد عن ممارسة مزيد من الأعمال العدائية والتهديدات، وستتخذ بدلا من ذلك قرارا جريئا بالتعاون معنا".



كما حذرت أيضا كوريا الشمالية الولايات المتحدة من انتقاد سجلها في حقوق الإنسان، لافتة إلى أنها "ستدفع الثمن غاليا".