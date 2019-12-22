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أخبار البلد

تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
قامت وزارة القوى العاملة بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لـ 32 من العاملين بمختلف قطاعات الوزارة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور الذى تقوم به الحكومة من أجل التحول الرقمي.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، سعى الوزارة لتفعيل المنظومة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء باستهداف مختلف القطاعات والجهات التابعة للوزارة من أجل سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة إلكترونيا.

وأشار الوزير إلى أن نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني هو أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في الشرق الأوسط في مجال إدارة المؤسسات إلكترونيا من خلال ما يتيح من أساليب لمتابعة الأداء الإداري وتطوره داخل المؤسسة.

وأضاف "سعفان" أن هذه المنظومة تساعد على تحويل البيانات إلى معلومات، والمعلومات إلى معرفة، والمعرفة إلى عمل، وذلك من خلال آلية تحليل البيانات واستخلاص النتائج، بما يساعد في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار.

وأوضح الوزير أنه من أهم مميزات النظام إتاحة جميع المعلومات عن كل ما يخص المؤسسة والموظفين بها والاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة ورفع مستوى الكفاءة بها، وتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية لمستخدمي النظام بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتراسل الإلكتروني، فضلًا عن حفظ وتوثيق كل الأنشطة الرئيسة منها والفرعية والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالمؤسسة إلكترونيا.

قدمت البرنامج التدريبي في مرحلته الأولى، رحاب شاذلي بكرى من مركز معلومات مجلس الوزراء، وتم تنفيذه بمركز التدريب والتنمية بديوان عام الوزارة على مدار يومين.
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
تدريب 32 من العاملين بالقوى العاملة على منظومة الذاكرة المؤسسية المتطورة
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