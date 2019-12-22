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توك شو

شاهد.. كيف تختار الجيم والمدرب المناسبين لك

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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آيات أحمد
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، نصائح عن كيفية اختيار المدرب الخاص في الجيم، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على أولويات الفرد الذي بدوره يحدد أولًا مكان الجيم الخاص به ودرجة قربه من المنزل، ولكن في حالة عدم توافر الإمكانيات والمعدات اللازمة فيه يجب التوجه لمكان آخر لتحقيق الهدف من التمرين.

وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية فرح سعيد اليوم، الأحد، أن فترة المدرب الخاص للتمرين والمتابعة معه، ليست فقط لإعطاء الفرد مجموعة من التمارين لأن من السهل الحصول على مجموعة من التمارين من أي موقع إلكتروني أو الأصدقاء، ولكن في الأساس هو عمل خطة أو برنامج معين لتحقيق هدفه، وأنه يجب التأكد من خبرة المدرب ونجاحه وما حققه من قبل مع آخرين، لأن هذا سيجعل الثقة أزيد ودافع قوي للوصول لأحسن نتيجة.

وشرح حسام أبو هاشم مجموعة من التمارين المتعلقة بالكتف، سواء الكتف الأمامي أو الجانبي أو الخلفي، فكل زاوية من الكتف لها تمارين خاصة بها لتنشيط عضلات الكتف.

من جانبها، أكدت الإعلامية فرح سعيد، أن من الضروري ممارسة الكثير من هذه الرياضات لزيادة النشاط والحيوية والحفاظ على مرونة العضلات والجسم.
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