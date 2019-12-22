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توك شو

شاهد.. تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والكتف

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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آيات أحمد
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل، والتى تسهم في تقوية عضلات الظهر والكتف.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الأحد، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو فى الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية: إن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن الدهون الموجودة فى الجسم يجب التعامل معها بحرص، مؤكدًا أن كل عضلة بالجسم تحتاج إلى تمارين خاصة.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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