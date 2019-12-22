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أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي يطير إلى تونس لدعم قيس سعيد ولقاء راشد الغنوشي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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مـــيـــــس رضـــــا
يتوجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، غدًا، الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في زيارة إلى الجمهورية التونسية.

وتأتي زيارة رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له دعمًا من البرلمان العربي للجمهورية التونسية في ظل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديد لمجلس نواب الشعب التونسي.

وسيلتقي وفد البرلمان العربي خلال الزيارة بالرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وراشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وسيتناول رئيس البرلمان العربي في لقاءاته تمتين العلاقات بين البرلمان العربي والجمهورية التونسية، وإطلاعهم على قرارات ومواقف وخطط عمل البرلمان العربي دعمًا ونصرةً للقضايا العربية في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي.
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