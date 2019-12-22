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رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات على حساب أتالانتا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا على نظيره أتالانتا، اليوم، الأحد، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان لاستعادة ذاكرة الانتصارات بحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، بعد التعادل السلبي أمام ساسولو، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح أتالانتا في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويحتل أتالانتا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز التاسع بـ 21 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الدوري الإيطالي ليتشتي مع بولونيا، بارما مع بريشيا، ساسولو مع نابولي.
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