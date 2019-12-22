بـ الجلوس والزحف.. 7 مراحل لتعلم الطفل المشي.. تعرف عليها

تمر الشهور الأولى عند الطفل ، وتبدأ الأم بتعليمه أشياء عدة، مثل التكلم والمشي وتناول الطعام، وتعتبر مرحلة المشي والحركة من أصعب المراحل، فإنه يستغرق ما يقرب من سنة، وتتسم هذه المرحلة بالخوف على الطفل بأن يصاب من إحدى مقتنيات المنزل.





لذا نرصد في هذه السطور، كيفية تعلم المشي للطفل خلال هذه المرحلة، وذلك وفقًا لموقع "parents".





الجلوس





تعد مرحلة الجلوس هي المرحلة الأولى في تعلم كيفية المشي للطفل، وذلك في سن من 4- 7 شهور، وعن طريق مساعدة الطفل على الجلوس بمفردة، لتقوية العضلات شيئًا فشيئًا، كما يمكن فعل هذا في اوقات اللعب.





الزحف

هذه المرحلة تبدأ من 7 لـ 10 شهور، وهي التدريب على تحريك الذراعين والساق في نفس الوقت، ويمكن فعله لمسافة متوسطه مثل الزحف من الغرفة إلى الصالة.





السحب

ثالث مراحل تعلم المشي للطفل، وهي من أهم المراحل بعد الجلوس والزحف، فهي المرحلة التي يعتمد على ذاته، بالاتكاء على اثاث المنزل ويبدأ بحسب نفسه على الأشياء للمشي بطريقة سليمة دون وقوع، وتلك المرحلة تبدأ عند الـ8 أشهر.





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