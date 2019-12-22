AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الجلوس والزحف.. 7 مراحل لتعلم الطفل المشي.. تعرف عليها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:46 ص
خطوات تعلم المشي
خطوات تعلم المشي للطفل
Advertisements
حياة عبد العزيز
تمر الشهور الأولى عند الطفل ، وتبدأ الأم بتعليمه أشياء عدة، مثل التكلم والمشي وتناول الطعام، وتعتبر مرحلة المشي والحركة من أصعب المراحل، فإنه يستغرق ما يقرب من سنة، وتتسم هذه المرحلة بالخوف على الطفل بأن يصاب من إحدى مقتنيات المنزل.

لذا نرصد في هذه السطور، كيفية تعلم المشي للطفل خلال هذه المرحلة، وذلك وفقًا لموقع "parents".

الجلوس 

تعد مرحلة الجلوس هي المرحلة الأولى في تعلم كيفية المشي للطفل، وذلك في سن من 4- 7 شهور، وعن طريق مساعدة الطفل على الجلوس بمفردة، لتقوية العضلات شيئًا فشيئًا، كما يمكن فعل هذا في اوقات اللعب.

الزحف 
هذه المرحلة تبدأ من 7 لـ 10 شهور، وهي التدريب على تحريك الذراعين والساق في نفس الوقت، ويمكن فعله لمسافة متوسطه مثل الزحف من الغرفة إلى الصالة.

السحب
ثالث مراحل تعلم المشي للطفل، وهي من أهم المراحل بعد الجلوس والزحف، فهي المرحلة التي يعتمد على ذاته، بالاتكاء على اثاث المنزل ويبدأ بحسب نفسه على الأشياء للمشي بطريقة سليمة دون وقوع، وتلك المرحلة تبدأ عند الـ8 أشهر.

اقرأ ايضًا:
المشي بمساعدة الوالدين 

عندما تنتهي المراحل السابقة فتبدأ مرحلة جديده يجب ان يتواجد فيها الام او الاب، فالطفل يحتاج إلى أشخاص محل ثقة بالنسبة له، حتى يستطيع المشي دون خوف، فيبدأ بمسك يد الطفل والمحاوله في المشي عدة خطوات، وتبدأ هذه المرحلة من 9 شهور.

الوقوف دون مساعدة 
بعد إعطاء الطفل الثقة بنفسه وعدم مسك يديه للمشي، تبدأ مرحلة جديدة، وهي ان يقف دون مساعدة من احد الاشخاص، وذلك لحدوث توازن في جسم الطفل، ويبدأ عند الـ9 شهور إلى 12 شهرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزامنا مع أعياد الطفولة ومرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل..القومي للطفولة يطلق لعبة "سيفيلنجز" لتنمية مهارات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

في اليوم العالمي للطفل.. 5 عادات اتبعيها للحفاظ على صحة طفلك

هل تعلم أن الطفل يحتاج للاستقلال في سن عام ونصف؟ الأزهر يوضح

فتره المراهقة.. وحيرة الأهل

يوم الإيدز العالمي.. 10 أعراض شبيهة بـ الإنفلونزا.. 3 مراحل لتطور المرض.. 4 طرق وقائية أبرزها تجنب الإبر.. واحذر أدوات طبيب الأسنان

مفاهيم خاطئة حول الطفل العنيد

ترشيحاتنا

خبيرة سياسية تفجر مفاجأة حول قضية الإيغور في الصين.. فيديو

5 مشروبات تساعد على التركيز وتحسين الذاكرة.. تعرف عليها

فيديوجراف| لمن يعانون من النسيان .. أكلات ترفع معدلات التركيز

كلاب مسعورة تقتل النساء .. وصاحبها الأمريكي يواجه عقوبة غير متوقعة

ضاحي خلفان يكشف مخطط قطر وتركيا ضد مصر في ليبيا.. وسر شرط إسرائيل بشأن النفط

كل ما تريد أن تعرفه عن ملامح التعديل الوزاري المرتقب.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بي ام دبليو يعلن توافر bmw x7 موديل 2020 رسميا في مصر.. السعر والمواصفات

الآلاف يشاهدون تعامد الشمس بمعبد الكرنك .. صور وفيديو

كلاب مسعورة تقتل النساء .. وصاحبها الأمريكي يواجه عقوبة غير متوقعة