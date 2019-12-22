حصاد 2019 .. النووية بالضبعة أول مدرسة من نوعها في الشرق الأوسط

حصاد عام 2019 في التعليم بمطروح

المدرسة النووية بالضبعة اول مدرسة من نوعها في الشرق الاوسط

4 مدارس جديدة تدخل الخدمة بمدن المحافظة والمدرسة الفنية الزراعية تخدم الزراعة بواحة سيوة





أيام قليلة ويرحل عام 2019 ليأتي عام جديد .. ولا شك ان عام 2019 بالنسبة للتعليم بمطروح كان مميزا بعد ان تم تحقيق العديد من الخدمات وإنشاء مدارس جديدة والتي عملت علي توفير تخصصات جديدة لأبنائنا الطلاب ويأمل أهالي مطروح استمرار تحقيق إنجازات جديدة في التعليم في العام الجديد.





أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عام 2019 شهد افتتاح 4 مدارس جديدة فى مناطق مختلفة لخدمة أبنائنا الطلاب بمدن المحافظة المختلفة لخدمة خطوات التنمية على أرض مطروح، بالإضافة إلى تقليل كثافات الفصول.





وأضاف أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يولي اهتماما كبيرا بالتعليم مما يبشر بان يكون العام القادم عام متميز تعليميا.





المدرسة الفنية النووية بالضبعة





ظل الحلم النووي يراود المصريين لسنوات طويلة ومع بداية الخطوات الايجابية لتحقيق الحلم باتفاق الرئيسين المصري والروسي علي تنفيذ اول محطة نووية مصرية على أرض مدينة الضبعة بخبرة روسية كان ذلك موعد انطلاق الدراسة في اول مدرسة فنية متخصصة في الطاقة النووية بمدينة الضبعة.





وتعد مدرسة الضبعة النووية، والتي استقبلت الطلاب للعام الثاني علي التوالي وتم افتتاحها فعليا العام الحالي أحد أهم المدارس الفنية التي تم دخولها الخدمة كأول مدرسة متخصصة في المجال النووي بمصر والشرق الأوسط بهدف توفير كوادر فنية مدربة للعمل في محطة الضبعة النووية.





وأكد سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المدرسة النووية بالضبعة مدرسة داخلية متخصصة فى تخريج تخصصات فنية فى مجال التقنية النووية لذلك يتم انتقاؤهم وفق معايير تم وضعها واختيار الطلاب عليها وبعد اجتاز الاختبارات المقررة.





وأضاف أن المدرسة تهدف لتخريج كوادر مؤهلة على أحدث تقنيات العمل فى ذلك المجال خاصة مع إنشاء أول مفاعل سلمى بمصر بمنطقة الضبعة وما سيتم تدريسه بهذه المدرسة من علوم فنية بحتة تتعلق بإنشاء وتصميم المفاعل السلمي النووي.





وأوضح أن مساحة المدرسة تبلغ 8,5 فدان وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى سعة 375 طالب و 10 معامل و15 فصلا و3 ورش فنية ،على مساحة 3260 م2 ،وملحق بها مبنين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580م2 ،مكونة من 5 أدوار سعة 436 سرير .





وأشار إلى أنه نظرا لطبيعة ودقة وأهمية هذا المجال العلمى الجديد يتم عمل اختبارات في الذكاء والسمات الشخصية واللغة دون تدخل بشري عن طريق أجهزة الكمبيوتر بالإضافة الي الاختبارات فى إحدى الكليات العسكريين لدقة الاختبارات.





وأكد أن المدرسة الجديدة ستعمل على تخريج كوادر مؤهلة على أحدث تقنيات العمل فى ذلك المجال خاصة مع إنشاء أول مفاعل سلمى بمصر بمنطقة الضبعة وما سيتم تدريسه بهذه المدرسة من علوم فنية بحتة تتعلق بإنشاء وتصميم المفاعل السلمي النووي.





4 مدارس جديدة منوعة تدخل الخدمة

اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم هذا العام افتتاح ، المدرسة الثانوية الزراعية بسيوة على مساحة 35 فدان وبتكلفة 48.8 مليون جنيه. منها 19 مبنى إداري وورش ومعامل ومخازن وعنابر تربية الحيوانات والدواجن، لافتا إلى أن هذه المدرسة كانت بمثابة حلم لأبناء واحة سيوة لتخريج كوادر يخدمون التنمية الزراعية بالواحة خاصة بما تتميز به الواحة من ثروات زراعية كبيرة.





واضاف انه تم افتتاح مدرسة عمر دارة الابتدائية بتكلفة 5 ملايين جنيه ، وافتتاح مدرسة الضبعة الإعدادية المشتركة المقامة بالمشاركة المجتمعية بتكلفة 6 ملايين جنيه، بالإضافة للمدرسة النووية الفنية المتقدمة بمدينة الضبعة. مع مراجعة وصيانة كافة المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد.



