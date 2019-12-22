تعرف على نيفين جامع المرشحة لوزارة التجارة والصناعة خلفا لـ عمرو نصار

وعملت باحثًا ومساعد مدرس في كلية العلوم الاجتماعية بقسم العلوم السياسية في "جامعة أوتاو" في كندا بين 1995 و1997.





وشغلت منصب مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي بين 2014 و2015.





صاحبة ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات "MENARC" بين 2013 و2014.





كما تولت منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة في "منظمة اليونيسف" في مصر بين 2007 و2013.





نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الأسماء التي ترددت بقوة لتولى حقيبة وزارة التجارة والصناعة خلفا للمهندس عمرو نصار، ومع بدء العد التنازلي لإعلان التعديل الوزاري، كان علينا التعرف على هذه السيدة التى أقنعت القيادة السياسية بقدرتها على تولى تلك المهنة الصعبة بالنسبة لملف مثل التجارة والصناعة.نيفين جامع هي أول امرأة تُعيّن كأمين عام للصندوق الاجتماعي لعام 2016، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عام 2017 بقرار وزاري.تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة في الاقتصاد والشئون المصرفية ما يقرب من 30 عاما.وتزوجت من زميلها "مصطفى الجمل" خريج كلية التجارة جامعة القاهرة، والذي كان له الكثير من الخبرات البنكية.ونيفين جامع هي أم مكافحة عاملة، ربت أولادها على النزاهة، وحين توفى زوجها لم تيأس بل تحلّت بالصبر والإيمان وكافحت وأكملت طريقها حتى وصلت لهذه المكانة الاقتصادية.واكتسبت الكثير من الخبرة المصرفية وبدأت العمل مباشرة بعد تخرجها بعام في البنك الوطني للتنمية، ثم انتقلت للعمل في بنك الكويت الوطني حاليا والذي كان يطلق عليه البنك الوطني المصري حينذاك.قامت بتأسيس أول إدارة متخصصة للتجزئة المصرفية بالبنك الوطني، ووضع تصميم شامل للمنتجات التمويلية والسياسة التسويقية التي أدت إلى الاستحواذ على أعلى شريحة سوقية خلال فترة صغيرة.والتحقت بالعمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية يناير 2005 وعملت على تطوير آليات التمويلوضعت أول سياسة ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية في أبريل 2005.وفى عام 2006 ترأست مجموعة العمل التي قامت بوضع أسس وضوابط وإجراءات الإقراض المباشر.وشغلت منصب رئيسة قطاع الإقراض المباشر، حيث بلغت محفظة الإقراض فى عهدتها خلال الـ5 سنوات منذ توليها القطاع نحو مليار جنيه.وعملت كمساعد باحث ومترجم في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" بين 1988 و1990، وحاصلة على ماجستير العلوم السياسية في العلاقات الدولية عام 1992 من "جامعة كارلتون" في كندا، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته عام 1987 من "جامعة القاهرة" في مصر.ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم ورئيس "الشبكة المصرية للبحوث والتقييم".وشغلت منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الجهاز ذاته خلال عام 2017، ورئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة في "الصندوق الاجتماعى للتنمية".