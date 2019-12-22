حكيم يحيي 3 حفلات في رأس السنة

يحيي المغني حكيم هذا العام 3 حفلات في رأس السنة.



الحفلات الثلاث يحييها حكيم في فنادق الفورسيزون والكونكورد وجي دبليو ماريوت، والتي يقدم خلالها مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة.



يذكر أن حكيم طرح أربع أغنيات من ألبومه الجديد "الرجل الصح" وهي "سيبونا في حالنا، ليلة بمبي، الجارسون، الرجل الصح".



أغنية "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس.



كان حكيم طرح عدة أغان من الألبوم بشكل منفرد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" وكان من بينها: "ليلة بمبي" من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.