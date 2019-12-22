أستاذ اقتصاد: قرار زيادة «أدنى الأجور» إلى 2000 جنيه لم يطبق في كل الجهات

قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن القرار رقم 1627 الصادر عن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، والخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه في كافة الجهات والهيئات الحكومية بانتهاء شهر أكتوبر الماضي، لم ينفذه سوى 63% فقط من تلك الهيئات والجهات، مشيرا إلى أنه مازال هناك 37% منها لم ينفذ القرار بشكل كامل حتى الآن.





وأضاف الدكتور علي مسعود، خلال حواره في فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير المالية أقر بضرورة تعميم القرار وتطبيقه في كافة الجهات المعنية وعلى كل المستويات، وأن من يتقاعس في تطبيقه سيتعرض للمساءلة القانونية.





وتابع أن القرار 1627 المتعلق بالحد الأدنى للأجور صدر لسببين، نتيجة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت في 2016، وأن مصر تنتهج في الفترة الحالية برنامجا اقتصاديا وهو ما يطلق عليه النمو الاستيعابي.



