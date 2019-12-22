توقيع الكشف الطبي على 648 مريضا مجانا في قرية صنعاء بالوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أن القوافل المتنقلة التابعة للمديرية وقعت الكشف الطبي وصرفت العلاج بالمجان لـ648 مواطنا بقرية القصر بمركز الداخلة.



وقال إنه تم فحص وعلاج المواطنين بالمجان، وذلك على مدى يومي 18 و19 ديسمبر الجاري على أن تستكمل المديرية تنفيذ خطة القوافل الطبية للمناطق المحرومة صباح الاثنين في قرية صنعاء بمركز الخارجة لمدة يومين.



وأضاف أن القوافل قدمتا خدماتهما في 7 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد–جلدية- عظام)، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لتنفيذ قوافل طبية علاجية، لخدمة سكان القرى المحرومة والنائية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".



وأوضح أن القوافل قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، وتحويل 13 حالة لمستشفيات عامة لاستكمال العلاج، وذلك برعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.

