جلسة جاكوزي لكانجرو.. والرواد: يا بخته .. فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكانجرو اقتحم حمام سباحة في أحد المنازل بكندا وقفز داخله واستمتع بجلسة مساج هادئة بعد أن كان يرتجف من الخوف .





وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل " أن المنزل موقعة في مكان بالقرب من الغابات ، فهرب الكانجرو من الغابات و لم يجد مأوى سوى ذلك المنزل .





قفز الكانجرو في حمام السباحة و لم يصيب أي شخص بمكروه يبدو أنه هرب من شئ ما مخيف لأنه كان في حالة خوف و رعب و كان جسده يرتجف كالأطفال .





تركه صاحب المنزل في حمام السباحة و بدأ في جلسة جاكوزي لتهدئة أعصابه و بالفعل بعد فترة وجيزة بدأ يستمتع بالمياه الدافئة في حمام السباحة .





تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع الفيديو وكتب أحدهم "الكانجرو محظوظ أكتر مني"، وغيرها من التعليقات المشابهه .



























