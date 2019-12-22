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منوعات

جلسة جاكوزي لكانجرو.. والرواد: يا بخته .. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكانجرو اقتحم حمام سباحة في أحد المنازل بكندا وقفز داخله واستمتع بجلسة مساج هادئة بعد أن كان يرتجف من الخوف . 

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل " أن المنزل موقعة في مكان بالقرب من الغابات ، فهرب الكانجرو من الغابات و لم يجد مأوى سوى ذلك المنزل . 

قفز الكانجرو في حمام السباحة و لم يصيب أي شخص بمكروه يبدو أنه هرب من شئ ما مخيف لأنه كان في حالة خوف و رعب و كان جسده يرتجف كالأطفال . 

تركه صاحب المنزل في حمام السباحة و بدأ في جلسة جاكوزي لتهدئة أعصابه و بالفعل بعد فترة وجيزة بدأ يستمتع بالمياه الدافئة في حمام السباحة . 

تفاعل رواد التواصل الإجتماعي مع الفيديو وكتب أحدهم "الكانجرو محظوظ أكتر مني"، وغيرها من التعليقات المشابهه . 







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