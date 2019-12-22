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أستاذ نظم قوى كهربائية: محطة بنبان تعادل في قدرتها محطة السد العالي.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
الدكتور أشرف حميدة
الدكتور أشرف حميدة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أشرف حميدة، أستاذ نظم القوى الكهربائية بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، إن تنوع مصادر الطاقة أحد أهم العناصر الاستراتيجية لتخطيطات الدول.

وأضاف الدكتور أشرف حميدة، خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على "قناة مصر الأولى" أن مصادر الطاقة في مصر متعددة، وما حدث في مصر في المرحلة الأخيرة من إنشاء محطات الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان التي اعتبرها نقلة نوعية في مصر.

وأشار أستاذ نظم القوى الكهربائية بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، إلى أن محطة بنبان نقلة نوعية تعادل في قدرتها محطة السد العالي، لافتا إلى أن تخزن طاقة محطة بنبان تعادل سعة 2 جيجا و200 ميجا وات.

وتابع قائلا إنه في الوقت الحالي تم افتتاح عدد من المحطات ،بالإضافة إلى 39 شركة تعمل في محطة بنبان، وكل شركة تمتلك محطة بــ 50 ميجا وات.

ونوه بأنه لابد من أن يكون التأثير إيجابيا على شبكة مصر الكهربائية، إلى جانب الفرص التنموية والصناعية، وتوفير فرص عمل للشباب ، بالإضافة إلى والمساهمة فى خطه الدوله للتنميه بشكل عام.

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