تعرف على خريطة القوافل العلاجية بالقليوبية خلال النصف الأول لعام 2020



وقرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 19-20 مايو 2020 وقرية الزومرانية بمدينة كفر شكر يومي 30-31 مايو 2020 وقرية البقاشين بمدينة كفر شكر يومى 6-7 يونيو 2020 وقرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومى 9-10 يونيو 2020 وقرية عزبة الابيض بمدينة الخانكة يومي 13-14 يونيو 2020 وقرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومى 16-17 يونيو 2020 وقرية عزبة الصغير بمدينة القناطر الخيرية يومي 20-21 يونيو 2020 وقرية الشموت بمدينة بنها يومي 23-24 يونيو 2020.



وأضاف الطباخ أن الهدف من القافلة توعية وتثقيف المرضى بجميع الأمراض المزمنة وكذلك يتم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم والذين هم خارج مظلة التأمين الصحى.



وأكد أن هذه القوافل تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقدم العلاج بالمجان وتستهدف الوصول إلى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية مشيرا إلى أن القافلة تضم تخصصات ( جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، اطفال، انف واذن وحنجرة، عظام وقلب) بالإضافة إلى معمل للتحاليل وتتم اجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر وفى حالة وجود حالة عاجله يتم تحويلها إلى المستشفى عن طريق سيارة إسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة المحرومة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم، وتستمر تلك القوافل الطبية حتى نهاية شهر يونيو القادم لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين.وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن القوافل تنطلق في عزبة النبراوى بمدينة الخانكة خلال 4-5 يناير 2020 وقرية الأحراز بمدينة القناطر الخيرية يومى 7-8 يناير 2020 وقرية الصفرا بمدينة الخانكة يومي 11-12 يناير 2020 وقرية كفر الجمال بمدينة طوخ بومي 14-15 يناير 2020 وقرية ميت الحوفيين بمدينة بنها يومي 18-19 يناير 2020 وقرية تصفا بمدينة كفر شكر يومي 21-22 يناير 2020 وقرية وكفر عبيان بمدينة الخانكة يومي 25-26 يناير 2020 وقرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 28-29 يناير 2020 وقرية السفاينة بمدينة طوخ يومي 1-2 فبراير 2020 وقرية اكياد دجوى بمدينة طوخ يومي 4-5 فبراير 2020.كما تتضمن القوافل قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 8-9 فبراير 2020 وقرية عزبة السمك بمدينة الخانكة يومي 15-16 فبراير 2020 وقرية قرنفيل بمدينة القناطر الخيرية يومي 18-19 فبراير 2020 وقرية بلتان بمدينة طوخ يومي 22-23فبراير 2020 وقرية مجول بمدينة بنها 3-4 مارس 2020 وقرية برقطا بمدينة كفر شكر يومي 7-8 مارس 2020 وقرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 10-11 مارس 2020 وقرية بهادة بمدينة القناطر الخيرية يومى 14-15 مارس 2020 وقرية كفر الحوالة بمدينة القناطر الخيرية يومي 17-18 مارس 2020 وقرية امياى بمدينة طوخ يومي 21-22 مارس 2020.وتنطلق فى قرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 24-25 مارس 2020 وقرية المنايل بمدينة الخانكة يومي 28-29 مارس 2020 وقرية كفر بطا بمدينة بنها يومي 4-5 ابريل 2020 وقرية المنشأة الكبري بمدينة كفر شكر يومي 7-8 ابريل 2020 وقرية العكرشة بمدينة الخانكة يومي 11-12 ابريل 2020 وقرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 13-14 ابريل 2020 وقرية عزبة الصفيح بمدينة الخانكة يومى 18-19 ابريل 2020 وقرية كفر الشرفا بمدينة القناطر الخيرية يومي 21-22 ابريل 2020 وقرية السيفا بمدينة طوخ يومى 25-26 ابريل 2020 وقرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يوميى 27-28 أبريل 2020.وفى قرية مساكن مصنع 18 بمدينة الخانكة يومى 2-3 مايو 2020 وقرية مزرعة الجبل الاصفر بمدينة الخانكة يومي 5-6 مايو 2020 وقرية الاحراز بمدينة شبين القناطر يومي 9-10 مايو 2020 وقرية الشقر بمدينة كفر شكر يومي 12-13 مايو 2020 وقرية اجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية يومي 16-17 مايو 2020 .