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اقتصاد

الإسكان: سحب واسترداد قطعتي أرض بمساحة 18 فدانا بـ الشروق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ قرار سحب واسترداد قطعة أرض، بمساحة 8 أفدنة، وكذا سحب واسترداد قطعة أخرى، بمساحة 10 أفدنة بنشاط عمراني بالحي الخامس بالمدينة، لعدم ثبوت الجدية في التنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم وضع لافتات تحذيرية لحظر التعامل على القطعتين والمباني المقامة عليهما، وذلك بمعرفة لجنة سحب الأراضي المشكلة بعضوية مسئولين من جهاز المدينة وشرطة التعمير.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي،أن قرار السحب جاء تنفيذا بعد اتخاذ كامل الإجراءات الإدارية والقانونية، ومنعًا لأعمال تسقيع الأراضي، ولعدم إثبات الجدية أثناء المهلة المقررة طبقًا لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة من الجهاز، والمرور الدوري على المنشآت تحت التنفيذ للتأكد من أن أعمال البناء تتم في المدة المحددة طبقًا للتعاقد، وبهدف تحقيق التنمية المطلوبة من قطع الأراضي والغرض من تخصيصها.

وناشد رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضي بمختلف أنشطتها، تنفيذ الغرض من التخصيص خلال المدة المحددة، حتى لا يتم السحب وذلك استنادًا لمبدأ سيادة القانون واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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