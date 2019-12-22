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اقتصاد

تنفيذ أعمال رصف الطرق والكهرباء بمناطق الإسكان الاجتماعي بـ15 مايو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه جار تنفيذ أعمال رصف الطرق لمنطقة الإسكان الاجتماعي "قطع الأراضي"، بمنطقة الـ100 فدان، وربطها بالمحاور الرئيسية للمدينة، والطريق الرابط على الأوتوستراد.

وقال المهندس سيد همام: "تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، لسرعة تحقيق الاستفادة للحاجزين لقطع الأراضي بالمنطقة"، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال دعم شبكة كهرباء المدينة، وأعمال تجهيز الموقع العام لمحطة محولات الكهرباء بطاقة 250 ميجاوات، تمهيدا للافتتاح في أقرب وقت.

في سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز، أنه تم بدء تنفيذ أعمال الرصف المرحلية لمناطق التوسعات (الأمل )، بمنطقة الـ 290 فدانا، بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، تمهيدًا لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار قيام جهاز تنمية مدينه 15مايو بتنفيذ خطة الدولة لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة المرافق لمستحقيها، وكذا الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة لتكون في مقدمة مدن الجيل الأول.
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