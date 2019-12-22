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اقتصاد

تدشين موقع إلكتروني لتسجيل قراءة العدادات والاستعلام عن فواتير المياه ببدر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تدشين موقع إلكتروني جديد" www.badrwater.com " بمعرفة إدارة مياه الشرب بجهاز المدينة، لإرسال وتسجيل القراءات الخاصة بعدادات المياه والاستعلام عن الفواتير على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك حرصًا من جهاز المدينة على توفير الوقت والجهد والمشقة على سكان المدينة بهذا الشكل التقني.

وأضاف المهندس عمار مندور: تم تجهيز الموقع على أعلى مستوى من التقنيات الجديدة والبرمجة، ومتصل مباشرةً بشبكة الكمبيوتر الخاصة بإدارة مياه الشرب لجهاز المدينة، لإرسال جميع بيانات المشتركين الذين لديهم عدادات مياه ، حيث يستقبل الموقع(تسجيل الاستهلاك - شكاوى الخدمة - معرفة الاستهلاك السابق للمستخدم – الاستعلام عن المديونيات) كمرحلة أولى من عمل الموقع.
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وأوضح رئيس الجهاز أنه يتعين على كل مشترك في خدمة مياه الشرب البحث برقم الاشتراك من خلال آخر فاتورة استهلاك سابقة لدى المشترك، كما يسمح الموقع الجديد للمستخدم بأن يبحث عن فاتورة الاستهلاك بالاسم في حالة عدم توفير رقم الاشتراك الخاص بالعميل، مضيفًا أن الموقع الجديد يتيح لإدارة مياه الشرب بالجهاز تقديم خريطة واضحة بأماكن ضعف المياه بالمدينة إلكترونيًا على مدار الساعة، وفى خلال ثوانٍ معدودة للعمل على تحسين مستوى الخدمة بتلك المناطق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المرحلة الثانية من خدمات الموقع الجديد ستستقبل سداد الفواتير عن طريق الفيزا والكروت الذكية "الفون كاش"، وخدمة السداد عن طريق فوري ستظل موجودة بجانب التسديد اليدوي، كما أن الموقع لا يسمح أن يكون هناك شك لدى المشترك بوجود خطأ من الموظف المختص "قارئ العدادات"، أو تسجيل أرقام جزافية دون المرور على عدادات مياه العمارات، ولن يسمح لأي مشترك بتسجيل أرقام أقل من القراءة السابقة للعدادات.

وفي سياق آخر، صرح المهندس عمار مندور، بأنه تم شن حمله مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة، حيث أسفرت عن إزالة عدد ٣ مصانع طوب عشوائية بالمنطقة الصناعية "٨٠٠ فدان"، وغلق وتشميع لعدد ٤ " كوفي شوب" بالحي الثالث بالمجاورة الرابعة، وكذا تحرير ٤ محاضر بيئة، و ١٥ محضر إشغال ومصادرة عدد ٨ شاشات عرض، وعدد ٧ أجهزة "بلاي استيشن"، وعدد ٤٠ كرسي، وعدد ٦ اسطوانات بوتاجاز.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدينة بأكملها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ القانون، وحرصًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزتها المختلفة، على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
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