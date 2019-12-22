البيئة تعلن ختام موسم الرصد الشتوي للطيور المائية بمحافظة أسوان

انتهت وزارة البيئة من عمليات الرصد الشتوي للطيور المائية بمحمية سالوجا وغزال بمحافظة أسوان وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ جميع الإجراءات لصون وحماية التنوع البيولوجي والطيور المائية خاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي الـ(14).



وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن تلك العمليات تشمل رصد الطيور المائية في المنطقة ما بين السد العالي وخزان أسوان والمعلنة كمنطقة مهمة للطيور "IBA" نظرا لتواجد نوع البط الحمرائي المهدد بالانقراض طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "iucn"، كذلك المناطق الواقعة من خزان أسوان وحتى كوبري أسوان المعلق مرورا بجزر محمية سالوجا وغزال والجزر المحيطة بها بالإضافة إلى جزيرة النباتات وشواطيء منطقة غرب أسوان.



كما تضمنت عمليات الرصد تدريب عدد كبير من الباحثين الجدد على أساليب تصنيف الطيور وطرق الرصد المختلفة واكتشاف أنواع جديدة لم ترصد من قبل بالمنطقة من الطيور المائية وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بإعداد الكوادر الشابة للعمل في مجال رصد الطيور ورفع كفاءة الباحثين لحماية الطيور والتنوع البيولوجي بما يتناسب مع المستوى العالمي في هذا المجال.

