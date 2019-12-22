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تكنولوجيا

أبرزها تطبيق محرر الرسائل القصيرة.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لهذا الأسبوع

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:02 م
Google Play
Google Play
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شيماء عبد المنعم
ليس من السهل العثور على التطبيقات التي تناسب احتياجاتك أو الألعاب التي تجذب اهتمامك، من بين العديد من التطبيقات والألعاب على متجر جوجل بلاي Google Play، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "AndroidPit" التقني كل أسبوع قائمة جديدة بأفضل 5 تطبيقات وألعاب على متجر جوجل بلاي، وإليك القائمة الكاملة:

1. تطبيق Steno - minimalistic note keeping and writing:
هو تطبيق سيساعدك على تنظيم ملاحظاتك على هاتفك الذكي، والذي يتميز بالتصميم البسيط، ويتيح لك التطبيق كتابة الملاحظات أو تحريرها أو حذفها بسرعة، ومن أبرز مميزات التطبيق أنه يقلل من إجهاد العين حيث يوفر أيضًا وضعًا مظلمًا لخلفية التطبيق (في الإصدار المتميز)، ويتيح لك Steno أيضًا تنظيم ملاحظاتك بواسطة #Hashtag أو عوامل التصفية أو التصنيفات.
يمكنك تحميل التطبيق من هنا

2. لعبة Black Desert Mobile:
هي لعبة فيديو متعددة اللاعبين عبر الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر، والآن تأتي اللعبة أيضًا إلى متجر التطبيقات Play للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، اللعبة كانت متاحة لأول مرة في كوريا واليابان، وتتميز اللعبة برسومات عالية الدقة والتي تبدو مذهلة على الأجهزة المتطورة، ومن بين نقاطه القوية خيارات التخصيص اختر شخصيتك المفضلة في اللعبة.
يمكنك تحميل اللعبة من هنا

3. تطبيق Message Editor:
محرر الرسائل هو تطبيق يعطي تغييرا جديدا للرسائل النصية، حيث يوفر هذا التطبيق مقارنةً بالتطبيق المثبت مسبقًا على معظم الأجهزة، عددًا من الميزات الإضافية مثل رسائل التدمير الذاتي، والمحادثات الخاصة، والرموز التعبيرية، والملصقات، والقدرة على تحويل الرسائل النصية إلى رسائل صوتية وسلسلة من السمات الأصلية القابلة للتخصيص مع إمكانية إضافة صور.

4. لعبة Master Thief:
لأولئك الذين يحلمون دائمًا بالتسلل إلى أحد المتاحف والتخلص من الأعمال الفنية الأكثر شهرة مثل Mona Lisa و Munch's Scream من ليوناردو دا فينشي، إليك لعبة بسيطة للغاية، فقط عدد قليل من الطرق لتوجيه اللص إلى المتحف والهروب في طائرة هليكوبتر.
يمكنك تحميل اللعبة من هنا

5. لعبة ANOTHER EDEN:
لعشاق ألعاب المغامرات إليط رحلة المغامرة عبر الزمان والمكان، الهدف من اللعبة هو إنقاذ المستقبل من الظلام والشر، هي لعبة آر بي جي يابانية تمكن من الانخراط من الفصل الأول بفضل القصة المثيرة والمعارك الجذابة، برسومات جميلة واللعب والموسيقى التصويرية.
يمكنك تحميل اللعبة من هنا

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