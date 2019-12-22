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اقتصاد

مصادر تؤكد استمرار الجزار وزيرا لـ الإسكان بسبب نجاح المليون وحدة وخطة 2030

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
الجزار
الجزار
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آمنة عبدالعظيم
أكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن الدكتور عاصم الجزار، الوزير الحالى، مستمر فى ممارسة مهام عمله من ديوان الوزارة، برغم احتمالات التعديل الوزارى الجزئي المتوقع حدوثه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت المصادر لـــ"صدى البلد"، إن احتمالات بقاء الجزار فى منصبه مرتفعة للغاية بفضل نجاح الوزارة فى عدة ملفات مهمة وتحقيق نجاح كبير بها، وعلى رأسها ملف مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل الذى شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة فى معدلات التنفيذ والتسليمات التى وصلت لإنهاء إجراءات أكثر من 10 آلاف عميل شهريا، وتستهدف الوزارة زيادة هذا العدد خلال العام الجديد.

وكذا ملف التوسعات العمرانية وإنشاء المدن الجديدة بالصعيد والدلتا ومدن القناة، بخلاف المدن الكبيرة التى بدأ تنفيذها بالفعل مثل العاصمة الإدارية، التى شهدت خلال العام الأخير تقدما ملحوظا على مستوى أعمال البنية التحتية والمشروعات، خاصة حي المال والأعمال والحي السكني الثالث كابيتال ريزيدنس.

كما حققت الوزارة تقدما ملحوظا فى ملف الخدمات والمرافق وتستهدف الوصول بمعدلات التغطية لخدمة الصرف الصحى لتصل إلى 45%، كما تبدأ شركات المياه المنوط بها إدارة وتشغيل خدمتى مياه الشرب والصرف الصحى فى الوصول لمعدلا إنفاق أقل وربط عائدها من تحصيل مقابل الخدمة بالإنفاق لتبدأ الدولة فى التخفيض التدريجي لقيمة مخصصاتها السنوية.

وكذا شهد ملف تطوير العشوائيات تحسنا كبيرا، وتم تنفيذ آلاف الوحدات للمتضررين من المساكن العشوائية، وهو الملف الذى تولاه الجزار قبل تولى منصب الوزير بالإضافة لتوليه أعمال التخطيط والإدارة للملف الخاص بالمخطط الاستراتيجي للتنمية مصر 2052.
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