AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

والد الشهيد محمود البنا قبل الحكم: أريد القصاص من القتلة ولا أطلب المستحيل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
محمود البنا شهيد
محمود البنا شهيد الشهامة
Advertisements
محمد امين
قال والد الشهيد محمود البنا، شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية، إنه يثق تمام الثقة في القضاء المصري وفي قضاة مصر الأجلاء، مؤكدا أنه على تمام الثقة أن حق نجله ودمه لن يضيعا هباءً.

وأضاف والد الشهيد أنه لا يطلب المستحيل وإنما يطلب القصاص من القتلة الذين قتلوا نجله بدم بارد في وسط الشارع في تحدٍ صارخ للقانون ولم يبالوا بحرقة قلبه على نجله.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة محمد راجح قاتل محمود البنا شهيد الشهامة

استنفار أمني بمحيط محكمة شبين الكوم في جلسة محاكمة راجح ورفاقه في قتل محمود البنا

وصول راجح ورفاقه إلى محكمة شبين الكوم لبدء جلسة محاكمتهم في قضية محمود البنا

غدا.. الحكم النهائي في قضية مقتل محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية

اليوم.. الحكم النهائي في قضية مقتل محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية

أمن المنوفية: خطة محكمة لتأمين جلسة النطق بالحكم في قضية محمود البنا

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد محمود المليجي .. لهذا السبب أخفى زواجه من سناء يونس

مدرب ليفربول: فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب تكريم لـ مصر

حصاد وإنجازات معهد الأراضي والمياه والبيئة خلال عام 2019

تريند الفن| ظهور لافت لابنة حسن يوسف وشمس البارودي.. حمل يسرا اللوزي.. هجوم إليسا على ميريام فارس

بـ تصميم لافت.. حلا شيحة بـ إطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

مصطفى بكري يكشف كواليس الساعات الأخيرة في التعديل الوزاري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون يحملون أكبر علم لمصر في احتفالية تعامد الشمس بمعبد الكرنك

30 صورة تبرز جمال لحظة تعامد الشمس على معابد الكرنك

المواصفات والسعر.. جيب تعلن رسميا عن طرح سيارة jeep renegade 2020 .. صور