والد الشهيد محمود البنا قبل الحكم: أريد القصاص من القتلة ولا أطلب المستحيل

قال والد الشهيد محمود البنا، شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية، إنه يثق تمام الثقة في القضاء المصري وفي قضاة مصر الأجلاء، مؤكدا أنه على تمام الثقة أن حق نجله ودمه لن يضيعا هباءً.



وأضاف والد الشهيد أنه لا يطلب المستحيل وإنما يطلب القصاص من القتلة الذين قتلوا نجله بدم بارد في وسط الشارع في تحدٍ صارخ للقانون ولم يبالوا بحرقة قلبه على نجله.



كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.