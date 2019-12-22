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محافظ الفيوم: الاحتفال بتعامد الشمس يتم خلال دقائق معدودة.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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آيات أحمد
قال الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، إن الاحتفال بتعامد الشمس يتم خلال دقائق معدودة خلال شروق الشمس، لافتًا إلى أنه هناك اقبال كبير هذا العام من قبل السائحين على مشاهدة تعامد الشمس على المقصورة الرئيسية داخل معبد قارون.

وأضاف الدكتور أحمد الانصارى، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أنه تم تسهيل دخول المواطنين والسائحين لمشاهدة تعامد الشمس من داخل المعبد، مشيرًا إلى أن الفرعون المصرى كانت لديه دراسات فلكية وهندسية بدقة عالية.

وتابع أنه يتم استغلال الآثار الفرعونية بشكل كبير للترويج للمحافظة سياحيًا ووضعها على خريطة السياحة العالمية، مؤكدًا أن الفيوم بها تنوع أثرى مختلف وغير موجود فى مصر.

وأوضح أن تنوع المظاهر السياحية والجمالية على سطح الفيوم وعدم تلوثها تجذب السياح بشكل كبير، مضيفًا أن هناك العديد من الأماكن بالفيوم لها طابع مميز.

وتابع قرية تونس وديسيا أصبحت مصدر جذب للسائحين فى الفترة الاخيرة وتعيد للفيوم رونقها مرة أخرى.
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