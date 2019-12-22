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برلمان

مصطفى بكري: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية خلال دقائق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين الدستورية ظهر اليوم، الأحد، بعد موافقة مجلس النواب مباشرةً.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": «معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان، المعلومات تشير إلى احتمال أن يطال التعديل من ٨ إلى ١٠ وزراء، والحركة تحوي مفاجآت هامة ورئيس الوزراء باقٍ في منصبه».

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
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